Nowi wicewojewodowie zaprezentowani. Wojewoda Adam Rudawski ma dwóch zastępców

- Chcemy z samorządami w naszym województwie mówić jednym głosem - mówił Adam Rudawski i zapowiedział stworzenie tzw. szybkiej ścieżki spraw do załatwienia.

- Zależy nam na tym, aby uwolnić samorządy od długiego oczekiwania na decyzje urzędników - mówił. - Zdajemy sobie bowiem sprawę, że one często hamują inne działania. A w końcu my jesteśmy tu po to, aby służyć ponad 1,7 mln mieszkańcom województwa.