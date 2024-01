Nowe przepisy dotyczące wypisywania aktów zgonów budzą kontrowersje

- Po co lekarzowi wiedza o wykształceniu denata? - zastanawiają się lekarze zapoznający się z nowymi przepisami związanymi z wypisywaniem aktów zgonu. - Środowisko lekarskie nie znajduje żadnego uzasadnienia dla pogłębiania wywiadu o tego typu informacje. Pytanie o to członka rodziny wydaje się co najmniej niestosowne, szczególnie w takiej chwili.