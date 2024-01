Nowe pokolenie aktorów zdobywa Teatr Polski w Szczecinie. Co ich łączy?

Z każdym z tej trójki spotkałam się indywidualnie, ale postanowiłam, że będę ich pytać o to samo. Chciałam porównać ich opinie i podejście do pracy. Z tyłu głowy miałam, że artyści wymykają się schematom i nie zawsze mówią wspólnym głosem, tu młodego pokolenia. Zdradzę, że udało mi się znaleźć wspólny mianownik. Łączy ich stawanie w swojej prawdzie.

Gdyby stanął przed wyborem: angaż w produkcji Netflixa czy teatralny etat w dużym mieście, na co by się zdecydował? – Jeżeli byłby to teatr w Krakowie (jego rodzinne miasto), to wybrałbym teatr. Ale czuję, że jeszcze nie jestem typem etatowca. Nosi mnie, by robić przeróżne projekty. Rozciągam więc czas, by przede wszystkim sprostować etatowym zobowiązaniom w teatrze – mówi.

Pytam, czy jego pokolenie (jako rocznik ‘98 jest tzw. Zetką) czymś się wyróżnia w pracy na scenie. – Inaczej podchodzimy do “show must go on”. Śmiem twierdzić, że z większą troską o samych siebie. Gdy coś wydarza się już na scenie, to owszem, szoł musi trwać, ale nie wchodzimy na tę scenę za cenę zdrowia czy szacunku do własnych granic – mówi. O ten szacunek dopytuję. – Coraz głośniej mówi się o mobbingu w szkołach i teatrach, bo młode pokolenie nie pozwala na przekraczanie swoich granic. Czy to zabije teatr jak mówią niektórzy? Nie wiem – dopowiada.

Jakie są jego granice? – Nieuzasadniona golizna. Ponadto, nie wziąłbym udziału w projektach, których twórcy są po drugiej stronie światopoglądowo (np. nie kryją się z homofobią). Zdaję sobie sprawę, że w stosunku do pokolenia starszych aktorów, ja już na starcie mam o wiele więcej możliwości, bo dzisiejszy rynek pracy i rzeczywistość są zupełnie inne, więc łatwiej mi nie godzić się na wszystkie propozycje. Kilka lat temu fascynowały mnie musicale z rozmachem, występowałem na kilkutysięcznych salach w ogromnych produkcjach, a dziś bliżej mi do oddolnych inicjatywy. Zależy mi na tym, by występ był istotny nie tyle dla mnie jako aktora – dla aplauzu, ale dla mnie jako człowieka i dla społeczności, która jest mi bliska, dlatego lubię projekty skierowane do osób queerowych. Mam świadomość, że np. mój występ jako drag queen (pod pseudonimem Judy Chersand) może ułatwić komuś proces coming outu czy dać mentalne uprawomocnienie, którego potrzebował – mówi.