Nowe miejsce na mapie kulturalnej Szczecina zaprasza na wydarzenia

Miejsce Działań Antydyscyplinarnych Lokatorne to nowe miejsce, w którym artyści będą mogli współtworzyć wystawy i wydarzenia dla wszystkich mieszkańców. Nazwa Lokatorne nawiązuje do bycia w miejscu tymczasowym, ale w konkretnej przestrzeni.

- Lokatornia to też takie słowo, z którym spotkałam się przy wywiadach i rozmowach z osobami, które przyjechały do Szczecina po roku 1945. Mówiły, że są właśnie na takiej "lokatorni" - jeszcze nie były zadomowione, było dużo strachu i obawy o to, czy mają się tu zadomowić. Jest w tym terminie również chęć zadomowienia się, zaprzyjaźnienia z sąsiadami i zaproszenia do wspólnych działań - mówi Weronika Fibich. - Lokal wypożyczamy od TBS-u, który był tak miły i pozwolił nam z niego korzystać, dopóki nie zostanie sprzedany.