Nowa, wyjątkowa kolekcja roślin w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

Rośliny w kolekcji reprezentują gatunki zagrożone Pomorza Zachodniego, w tym szczególnie te, które pochodzą z rejonu Szczecina, Wzgórz Bukowych i Doliny Dolnej Odry. Wszystkie zostały rozmnożone z niewielkich ilości nasion pozyskanych ze stanowisk naturalnych, w sposób nie zagrażający trwałości populacji, a w przypadkach tego wymagających na podstawie stosownych zgód podmiotów odpowiedzialnych za ochronę zasobów naturalnych.

Dzięki doskonałej aklimatyzacji roślin w ogrodzie i ich bujnemu kwitnieniu przystąpimy niebawem do zbioru nasion – mówi Lidia Kmiecińska, starszy specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Gryfino. Posłużą one do utworzenia w sąsiedztwie założonych rabatek, półnaturalnych, wielogatunkowych muraw złożonych z gatunków rzadkich i zagrożonych pochodzenia lokalnego. Nasza kolekcja obejmuje obecnie 50 gatunków roślin i z każdym rokiem się powiększa.

Rośliny uprawiane są na specjalnie przygotowanych do tego celu rabatkach. To tzw. uprawa ex situ czyli poza miejscem ich naturalnego występowania, którą można prowadzić w ogrodach botanicznych. Celem naszego projektu jest namnażanie roślin w celu późniejszego wzmacniania ich populacji rosnących w naturze lub tworzenia dla nich stanowisk zastępczych. Prowadzone przez nas prace umożliwiają Państwu również zapoznanie się z tymi wyjątkowymi i pięknymi gatunkami. Każdy z nich oznaczony został etykietką na której znajduje się fotografia gatunku, jego nazwa, informacja o miejscu pochodzenia i zagrożeniach w naturze.