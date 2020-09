Nowa pralnia samoobsługowa w Szczecinie. Wygląda jak z amerykańskiego filmu [ZDJĘCIA]

To wymarzone miejsce dla wszystkich filmowych producentów poszukujących miejsca w klimacie rodem z amerykańskich produkcji, ale przede wszystkim dla osób i firm, którym zależy, by bez względu na porę dnia i nocy zrobić porządne pranie, wysuszyć je, a nawet wyozonować.

Na miejscu dostępne są pralki kolejno na 9 - 11 - 16 i 22 kg oraz suszarki od 16 - 25 kg. Są także pralka, suszarka i odkurzacz dedykowane rzeczom zwierzaków, np. posłaniom czy ulubionym maskotkom.

Co ważne, pralki same dozują odpowiednią ilość i rodzaj detergentu. Do dyspozycji klientów są też funkcjonalne kosze na kółkach, stoły, na których można poskładać suche ubrania, a także kosz tenisowych piłek... Tak, kosz piłek, które służą pomocą przy suszeniu kurtek puchowych. To dzięki nim wypełnienie okrycia jest równo rozprowadzane po praniu.