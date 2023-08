Nowa instytucja kultury w Szczecinie! Centrum Solidarności-Stocznia

- To instytucja, która ma dbać o dorobek Solidarności.

- Musimy pamięć o wydarzeniach związanych z walką o niepodległość w czasach PRL. To będzie instytucja, która będzie upamiętniała i dbała o promocje wartości Solidarności oraz edukację w Polsce i na świecie - - mówił minister.

- Solidarność pokazała jak społeczeństwo potrafi się organizować mimo PRL-u. Życzę, aby ta instytucja dotarła do ludzi młodych. Niech ta inwestycja buduje naszą tożsamość w wolnym mieście Szczecinie - mówił Poseł Leszek Dobrzyński.

- To w Szczecinie podpisano pierwsze porozumienia. 16 lat zabiegliśmy o to, aby stołówka była instytucją kultury. Nie wiem dlaczego tak dużo niechęci jest do upamiętnienia historii najnowszej. - Mieczysław Jurek, szef Solidarności w regionie.

Dyrektorem nowe instytucji będzie Sebastian Ligarski.

- Będziemy opowiadać historię ludzi, którzy żyli ideałami i chcieli je zrealizować- mówił Ligarski.