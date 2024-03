Nokaut w Stargardzie. Po pewnej wygranej Spójnia coraz bliżej play-off [ZDJĘCIA]

„Sześć do końca, sześć małych finałów” - tak spotkanie ze Śląskiem Wrocław zapowiadały media społecznościowe PGE Spójni Stargard. Jeden z tych finałów można już wykreślić. Spójnia w świetnym stylu pokonała Śląsk i wskoczyła na 5. miejsce w tabeli Orlen Basket Ligi.

Pierwsza połowa była jeszcze nieco zachowawcza w wykonaniu obu ekip, ale to Śląsk prowadził 40:31. Jednak w drugiej połowie gospodarze zafundowali przyjezdnym nokaut. Trzecią kwartę wygrali różnicą 15 punktów i stało się jasnym, że dwa punkty można będzie dopisać do dorobku Spójni.

Wszystkie kwarty stargardzianie zapisali na swoją korzyść, a dwucyfrowy dorobek punktowy zanotowało aż pięciu naszych graczy. Dla Spójni to zwycięstwo było tym ważniejsze, że Śląsk miał przed tym spotkaniem tyle samo oczek w dorobku. Teraz oba zespoły dzieli w tabeli aż sześć lokat.