Nietypowe święto w V Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Zobacz, jak uczniowie obchodzili dzień bez plecaka

Samo "święto" powstało w USA i jest one nazywane "No backpack day". Polega ono na tym, że uczniowie umawiają się, że konkretnego dnia zamiast przynieść swoje przybory w plecakach, pakują je w przeróżne przedmioty, np. w taczki czy wiaderka! To jest święto idealne dla kreatywnych uczniów.