Nietypowa, bo konna święconka. Święcenie pokarmów na szczecińskim Osowie [ZDJĘCIA]

- Przyjechałem tutaj z Żelechowej, jeszcze nie widziałem święcenia z udziałem koni - mówi pan Konrad, który przyjechał na Osów ze swoim bratem Kamilem.

W Wielką Sobotę każdy chrześcijanin zanosi pokarmy do święcenia. To ma zapewnić dostatek, siłę i zdrowie na cały rok. Ten symbol Wielkanocy znany jest już od wieków. Tradycyjny dobór produktów przygotowanych do poświęcenia nie jest przypadkowy. W koszyku obowiązkowo muszą znaleźć się: chleb, jajka, sól, wędlina, chrzan, babka wielkanocna i oczywiście baranek. Ilość produktów w koszyku może być znacznie większa, jednak tych nie powinno zabraknąć. Każdy z tych produktów ma swoje symboliczne znaczenie.