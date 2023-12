Nietypowa akcja woprowców w Szczecinie. Uratowali czaplę siwą zaplątaną w żyłkę

- Dzisiaj (10 grudnia) o godzinie 10.03 bosman dyżurny SzWOPR przyjął zgłoszenie o czapli zaplątanej w żyłkę przy Moście Długim. Zadysponowano jednostkę R-214 oraz zawiadomiono łowczego miejskiego. Po przybyciu na miejsce podjęto zwierzaka na pokład i przetransportowano na bazę w celu uwolnienia go z żyłki oraz ogrzania. Po kilkunastu minutach przekazano czaplę w dobre ręce łowczego. Mamy nadzieję, że ptak szybko nabierze sił i wróci nad wodę - relacjonują ratownicy ze szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dodajmy, że największa kolonia tych czapli znajduje się koło Szczecina w rezerwacie „Kurowskie Błota”, gdzie przebywa ok. 950 par, przy czym liczebność ta, co roku się zmienia, na co wpływ ma wymiana gniazd, różna zasobność w pokarm i zmienna liczba osobników osiedlających się po powrocie z zimowisk.