Niespodziewana porażka Kinga Szczecin w Dąbrowie Górniczej

W Dąbrowie Górniczej King stracił aż 103 punkty, to ok. 30 ponad normę wokół której zespół ma się kręcić.

- Mamy potencjał, by rzucać w każdym meczu po 100 punktów, ale obrona musi pracować tak, by przeciwnicy nie zdobywali więcej niż 75 punktów – mówił Miłoszewski.

W Dąbrowie statystyki zespołów były podobne. MKS prowadził na samym początku, ale w drugiej części I kwarty to King złapał większy wiatr. To, co zyskał roztrwonił jeszcze przed przerwą.

Spotkanie rozstrzygnęło się w trzeciej kwarcie. Na jej finiszu gospodarze zanotowali 10-punktową serię i objęli prowadzenie 82:73. W ostatniej części King walczył o odrobienie strat, był blisko, ale jednak dąbrowianie potrafili utrzymać wygraną. Na zwycięstwo rzucał jeszcze Avery Woodson (bohater meczu o Superpuchar), ale spudłował.

Jednym z liderów MKS był Dominik Wilczek, który spędził trzy sezony w Kingu. Za to po stronie szczecińskiej drużyny – ciekawostka: gracze wyjściowego składu nie zdołali oddać celnego rzutu za trzy. Bardzo to dziwne w obecnej koszykówce. Skuteczniejsi byli Amerykanie z rezerwy – Woodson oraz Jhonathan Dunn.