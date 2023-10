Niecodzienna sytuacja w Dołujach pod Szczecinem. Helikopter pogotowia ratowniczego blokował DK10 [ZDJĘCIA] Mariusz Parkitny

Helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego przez ponad godzinę blokował drogę krajową nr 10. Helikopter przyleciał do jednego z mieszkańców, aby przetransportować go do szpitala. Podczas próby startu z drogi okazało się, że helikopter nie może wystartować. - Pacjent został przewieziony do szpitala karetką - informuje nas mł. asp. Anna Kaźmierczak z policji w Policach.