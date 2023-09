Nie ufajcie przeciwnikom referendum, oni chcą grać z wami w trzy karty

Czy w Polsce 2023 roku potrzebne jest referendum na temat wyprzedaży majątku państwowego, podniesienia wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy z Białorusią oraz zgody na przymusowe przyjęcie imigrantów?

Politycy opozycji mówią: „To problemy już załatwione i wszyscy w Polsce zgadzamy się w tym wypadku”. Hmm... Naprawdę? Czy nie ma powrotu do tych pomysłów? Czy politycy opozycji totalnej, którzy w czasie swoich rządów podnieśli wiek emerytalny, a potem, gdy rządził PiS, zagłosowali w Sejmie przeciwko obniżeniu tegoż wieku, przeszli cudowną przemianę? Czy zmienili się ci, co szarżowali na kordony graniczne i lżyli funkcjonariuszy? A głośna wypowiedź posła Artura Łąckiego o konieczności przyjmowania migrantów? A głosy zaplecza opozycji, szczere wypowiedzi ekspertów i komentatorów o konieczności dokończenia prywatyzacji? To takie mruganie okiem, to tak jak z ich głosem wobec 500 plus, oficjalnie już popierają, ale wciąż słyszymy o rozdawnictwie, o nierobach i pijakach bijących żony.