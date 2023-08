NFZ: Profilaktyka schorzeń kręgosłupa i układu ruchu. Ruch na ból kręgosłupa

- Moje Fizjo+, to aplikacja dla osób, które borykają się z dolegliwościami kręgosłupa. Celem aplikacji jest przedstawienie ćwiczeń poprawiających pracę mięśni, co może pomóc złagodzić ból.

- NFZ we współpracy z praktykami z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji przygotował serię dwudziestu filmów instruktażowych. Kierowane są do osób, które potrzebują pomocy rehabilitacyjnej i są gotowe ćwiczyć samodzielnie w domu. Filmy są na kanale YouTube na portalu Akademii NFZ: https://akademia.nfz.gov.pl/?s=8+tygodni+do+zdrowia

A jak możemy sobie pomóc na co dzień?

Unikajmy pozycji, które nadmiernie obciążają kręgosłup: jeśli niesiemy coś ciężkiego, trzymajmy to blisko ciała i obiema rękami. Ciężkie zakupy nośmy w dwóch siatkach, równomiernie rozkładając ciężar. Z kolei podnosząc coś z podłogi, róbmy to zawsze z wyprostowanymi plecami, przyklękając, przykucając lub wypychając biodra do tyłu. A jeśli długo pracujemy w pozycji siedzącej, róbmy przerwy na ruch. I jeszcze jedno. Ponieważ wiele osób pracuje siedząc przy biurku, dostosujmy do siebie wysokość krzesła i ekranu komputera, siedźmy prosto, nie pochylając głowy. Róbmy wiele króciutkich przerw.