Nazwiska dwóch szczecińskich polityków na taśmach ws. Funduszu Sprawiedliwości

- Chodzi o organizacje powiązane z Dariuszem Mateckim i Mateuszem Wagemannem - Stowarzyszenie Fidei Defensor i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia- opisuje TVN24.

- Stowarzyszenie Fidei Defensor miało dostać od 2020 do 2025 roku na przeciwdziałanie przestępczości w sumie ponad 12 milionów złotych. Do końca 2023 roku do tej szczecińskiej organizacji, m.in. walczącej z chrystianofobią, trafiło z Funduszu Sprawiedliwości 9,2 mln zł. Kolejne wypłaty wstrzymano w styczniu tego roku.