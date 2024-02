Nasz raport o rynku mieszkań w Szczecinie. Większość kupujących szuka dwupokojowych mieszkań. To hit sprzedaży Marek Jaszczyński

Nasz raport: w styczniu w Szczecinie najwięcej sprzedanych mieszkań 51 procent miało powierzchnię w przedziale 30-50 metrów kwadratowych Archiwum

Mieszkania, o jakiej powierzchni są obecnie najbardziej poszukiwane w Szczecinie? Które dzielnice są najpopularniejsze? Ile wynoszą średnie ceny mieszkań w Szczecinie? Czy ceny mieszkań w Szczecinie wyhamowały i to dobra okazja do kupna? O to spytaliśmy naszego eksperta.