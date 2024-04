Napędzani marzeniami. Kolekcjonerzy Porsche ze Szczecina

- Kuba - 911 to tzw. auto z plakatu, takie, którego nie pomyli się z żadnym innym. Bo Porsche to też Panamera, Macan czy Cayenne - świetne samochody, ale 911 przy nich… No właśnie, to marzenie.

Marzenia - to słowo, które chyba najczęściej towarzyszy Porsche. Jak to wyjaśnić?

- Robert - Nie wiem, czy pani wie, ale jest taka zasada, że mężczyzna po 40. zostawia żonę i kupuje sobie Porsche (śmiech). Ja nie byłem w stanie zostawić żony, ale Porsche i tak kupiłem. Wszystko przez kawę! Wybrałem się z kolegą na kawę, a ten opowiedział mi o autach z Japonii. Płynęło do niego 996 4S. Zainteresował mnie i pod wpływem impulsu stwierdziłem - biorę w ciemno. Pamiętam, jak usłyszałem - to twój pierwszy model, ale na pewno nie ostatni. Zapierałem się, że jeden mi wystarczy. Nie miałem pojęcia, co mówię. Dziś mam ich sześć, ale miałem jeszcze trzy. Do tego żona cały czas ta sama (uśmiech).

- Kuba - Proszę wierzyć, jeździłem kilkoma samochodami z plakatu i często magia pryskała już po pierwszym kilometrze. Te auta nie spełniały moich oczekiwań w zakresie prowadzenia. 911 to co innego. Przeciętnemu kierowcy pozwala na wiele, a świetnemu kierowcy na jeszcze więcej. Oczywiście w tych budżetach są samochody szybsze, bardziej zaawansowane technologicznie, ale Porsche to Porsche.

- Kuba - Robert ma trochę racji z tą 40 i Porsche, bo ja też tak zrobiłem. Kupiłem pierwszą 18-letnią 911 zaraz po urodzinach. Spakowałem plecak, wziąłem kartę kredytową i wybrałem się w podróż po Europie. Pierwszym przystankiem było muzeum Porsche w Stuttgarcie, dalej Szwajcaria, jezioro Como, alpejskie przełęcze, Genua, Modena i… tam samochód odmówił dalszej drogi. Pękła rura chłodzenia. Miała prawo - taki wiek. Niewiele myśląc wrzuciłem post na Porsche Classic na Facebooku - jestem w Modenie, przyjechałem z Polski, auto się zepsuło, teraz siedzę i piję piwo. Nie minęło 15 min, jak dostałem wiadomość na Messengerze. Odezwał się do mnie facet, który był kierowcą testowym Bugatti. Przyjął mnie w swoim warsztacie. Obejrzał samochód i stwierdził, że nie wypuści mnie z warsztatu, jeżeli nie będę mógł wracać 200 km/h. Spędziłem z nim trzy dni. Do tej pory mamy kontakt. Wszystko kosztowało mnie jakieś 200 albo 300 euro. Ubieram to w szaty ogromnej przygody. I przyznam, że chętnie wybrałbym się w taką podróż jeszcze raz.

- Dariusz - Miłość tak, ale czy od pierwszego wejrzenia? W moim przypadku - nie. Co prawda jako dziecko miałem czerwony Matchbox Porsche i bardzo go lubiłem, ale nie wzdychałem do niego. Wszystko zmieniło się w 2018 roku. Pojechałem z żoną na rajd zabytkowych samochodów na Sycylię. Sponsorem rajdu było Centrum Porsche w Katanii. W absolutnie cudownych okolicznościach przyrody ustawiono kilka 911 - od najstarszej 356 do najnowszej. I wtedy się zakochałem. Chyba musiałem do tego dojrzeć (śmiech). Wróciliśmy do Polski i mocno zacząłem się interesować Porsche. Akurat wychodził nowy model. Niewiele myśląc, usiadłem do konfigurowania go w internecie i wysłałem zamówienie. Na wiosnę odebraliśmy auto w jednym z salonów. Sprzedawca zapytał - czy jestem zadowolony? Odpowiedziałem, że będę, jak dojedziemy do Szczecina. Dziś wiem, że to najlepszy model na takie i jeszcze dalsze podróże.

- Robert - Ale trzeba pamiętać, że samochód z historią to co innego niż nowy samochód. Nie wybrałbym się w tak daleką podróż. Obawiałbym się ewentualnych niespodzianek na trasie.

- Dariusz - Moje Porsche to nowy model, nie zabytek, dlatego jeżdżę nim wszędzie - dosłownie. Zaczęło się w pandemii. W 2019 pojechaliśmy z żoną na Porsche Parade, a potem pojawił się covid. Gdy tylko poluzowano obostrzenia, wsiedliśmy z żoną do auta i wybraliśmy się w podróż po Włoszech. Łącznie zrobiliśmy 3 tys. km. W kolejnym roku dotarliśmy na Sycylię, w zeszłym do Werony - piękna trasa wzdłuż wybrzeża, a na liczniku 4,5 tys. km. Teraz za cel obraliśmy sobie Lofoty w Norwegii.

Żeby wyjechać 911, a szczególnie klasykiem, na drogę ważne są też warunki atmosferyczne. W Polsce w ciągu roku mamy raczej więcej dni deszczowych niż słonecznych, a to nasuwa pytanie - czy Polska to dobry rynek dla Porsche?

- Kuba - Powiem tak - byliśmy ze Zbyszkiem na Techno Classica w Essen, czyli największych targach aut klasycznych w Europie. Zgromadzone modele, a szczególnie ich liczba, robiły ogromne wrażenie. Gorzej z ich stanem wizualnym. W Polsce trzymamy swoje auta w garażach, pielęgnujemy, odtwarzamy szczegóły. W Niemczech panuje nieco inne podejście do motoryzacji - tam skazy powstające na przestrzeni lat to rodzaj naturalnej patyny. W tym kontekście myślę, że w Polska wypada naprawdę dobrze na tle krajów zachodnich.

- Zbigniew - Ale to wszystko - ta troska, przekłada się na to, że w Polsce mamy modele Porsche naprawdę świetnej jakości.

- Robert - To prawda, Zbyszek nie wpuszcza mnie do swoich aut (uśmiech).

- Kuba - Zgadzam się z tobą, ale nie mam na myśli remontowania samochodów, a ich detailing. Kiedy przyjeżdża do mnie 16- latek z Japonii w pierwszym lakierze, to najczęściej ma na sobie milion zarysowań włosowatych. Poleruję je, kładę powłokę ochronną, zabezpieczam karoserię. Z moich obserwacji wynika, że nasi zagraniczni sąsiedzi nie przykładają do tego tak dużej wagi i dlatego myślę, że Polska to całkiem niezły rynek, by kupić Porsche. My przecież też sprzedaliśmy tu już kilka modeli ze swoich garaży.

- Robert - Też kiedyś miałem bardzo oryginalną konfigurację. Srebrny lakier, miętowe wnętrze. Porsche Turbo 996. Dostawałem masę ofert, ale sprzedałem je na ulicy, na Wojska Polskiego. Facet zapukał w szybę i zapytał - przepraszam, czy nie chce pan go sprzedać? Porsche było jego wielkim marzeniem od dziecka. Tak się zaczęło. Umówiliśmy się w Kołobrzegu i żona tego mężczyzny zakochała się we wnętrzu tej 911. Zdaje się, że do dziś nią jeżdżą.

- Robert - Nie ma jednej odpowiedzi. Sam miałem sytuację, kiedy nie wszystko potoczyło się, jakbym tego chciał. Zwykle bazujemy na dwóch programach z licytacjami. W jednym są lepsze zdjęcia, w drugim raczej te gorsze. Korzystałem akurat z tego drugiego. Zauważyłem Porsche 996 Turbo z naprawdę niskim przebiegiem - około 7 tys. km. Samochód pochodził z Ameryki, a aut z Ameryki raczej nie kupujemy. Zbyszek zadzwonił do mnie i zaczął opowiadać o tym samochodzie. Stwierdziłem - widziałem, ale nie biorę. W tym czasie Zbyszek zadzwonił już do następnego kolegi, który szybko się zdecydował, a ja zalogowałem się na platformie z lepszymi zdjęciami. I dopiero wtedy zrozumiałem swój błąd. Chciałem wszystko odkręcić i odkupić auto, ale było za późno. Kolega Zbyszka zdążył skontaktować się z Porsche, gdzie w pełni uświadomiono go, co kupił. A kupił prawdziwą perłę.

Czyli tak naprawdę to nieustanna nauka. Dlatego muszę zapytać, jak dobrze trzeba być przygotowanym, żeby samodzielnie podejść do aukcji i sprowadzić samochód Japonii?

- Robert - Poleciłbym Porsche Club of America, to organizacja z bardzo fajnie przygotowanymi materiałami, nawet dla osób, które dopiero zaczynają zgłębiać temat. Duże możliwości poznania marki i jej charakterystyki. Mnóstwo danych o cenach i ich kształtowaniu.

- Dariusz - Myślę, że to przesada. Porsche 918 ma napęd hybrydowy i trudno mu coś zarzucić. W nowej 911 również będzie wdrożone to rozwiązanie. Do jazdy na co dzień myślę, że to świetna sprawa.

- Zbigniew - No właśnie do jazdy na co dzień. A ja dzielę auta na te do kochania i te na co dzień. W aucie do kochania nie wyobrażam sobie takiego napędu.

- Robert - Tam, gdzie coś się kończy, coś się zaczyna. Do wszystkiego trzeba podchodzić z otwartą głową. Dla mnie ważne jest to, że wkrótce otwiera się salon w Szczecinie i to, co będzie się wokół niego budowało.