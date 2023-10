Napadli na dilerów narkotyków. Grozili spaleniem. Jest akt oskarżenia. Szokujące sceny w Choszcznie

Prokurator Rejonowy w Choszcznie skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzn podejrzanych o napad na dilerów narkotykowych. Do przestępstwa doszło 27 lipca 2022 r. w Choszcznie.

Sprawcy umówili się z pokrzywdzonymi, aby kupić od nich marihuanę. Gdy wsiedli do ich samochodu zaczęli grozić dilerom śmiercią. Jednemu z nich przystawili nóż do szyi, oblali denaturatem i zagrozili spaleniem.

-Zażądali od nich wydania torby z zawartością narkotyków. Zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na zachowanie jednego z pokrzywdzonych, który spowodował opuszczenie przez sprawców samochodu pod pretekstem przekazania im torby z narkotykami, która miała znajdować się w bagażniku pojazdu. Następnie wezwał pomoc, co skutkowało ucieczką sprawców - wyjaśnia prokurator Monika Cruz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Podejrzani nie byli do tej pory karani sądownie. Zostali zatrzymani, a po przesłuchaniu trafili do aresztu. Grozi im co najmniej trzy lata więzienia.