Napad w centrum handlowym w Szczecinie. Mężczyzna zabrał telefon, a potem zastawił w lombardzie. Jest akt oskarżenia

Prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprawie. Do zdarzenia doszło 25 lutego 2023 r. na terenie jednego z centów handlowych w Szczecinie.

Jak ustalono, sprawca chwycił za rękę pokrzywdzonego, a następnie wyjął mu z kieszeni telefon komórkowy.

- Zażądał wydania mu słuchawek do telefonu, jednak pokrzywdzony nie oddał mu ich. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, wcześniej grożąc pokrzywdzonemu uszkodzeniem ciała, jeśli powiadomi policję- wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Po pewnym czasie pokrzywdzony dowiedział się, że jego telefon znajduje się w jednym z lombardów na terenie Szczecina. Pokrzywdzony rozpoznał swój telefon, którego wartość określił na kwot 1600 zł.

W wyniku działań funkcjonariuszy policji sprawca został ustalony. Pokrzywdzony rozpoznał napastnika. Sprawca został już wcześniej tymczasowo aresztowany do innej sprawy.

Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconych mu czynów. Był w przeszłości karany. Za rozbój grozi mu od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, zaś za wywieranie wpływu na świadka - kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.