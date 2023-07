Najwyższa ściana wspinaczkowa DreamTower 252

Niby nie mamy tu przestrzeni do wspinaczki w terenie, a jednak... Kiedy powstał pomysł na tak nietypową działalność w Szczecinie?

- Przygotowania do uruchomienia ścianki ruszyły w kwietniu 2022 roku. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ lubimy wyzwania, a wspinanie jest naszą pasją. W Szczecinie nie mamy gór dlatego też wykorzystanie komina o wysokości 252 m pod treningi wspinaczkowe jest ciekawym rozwiązaniem.

Podobno to najwyższa ścianka na świecie?

- Tak, obecnie mamy najwyższą ścianę wspinaczkową na świecie i jesteśmy z niej dumni. 15 lipca odbyły się zawody wspinaczkowe, a zarazem oficjalne otwarcie najwyższej ściany wspinaczkowej na świecie (uśmiech).

Jak i kto może się u was powspinać?

- Żeby umówić się z nami na wspinanie zapraszamy do kontaktu przez Instagrama dreamtower_252 lub FB DreamTower 252. Wspinać u nas mogą się wspinacze doświadczeni, jak i ci którzy dopiero chcą się spróbować z tą materią od podstaw.

Zapraszamy także tych, którzy są po prostu ciekawi i chcą zobaczyć jak wygląda wspinanie i sam obiekt który liczy 252m i robi ogromne wrażenie!

Myślę jednak, że któraś z tych opcji musi cieszyć się większym zainteresowaniem od pozostałych.

- Największe zainteresowanie ma droga na sam szczyt komina ze względu na to, że jest to jedyny taki obiekt na świecie, na który można się tak wysoko wspiąć. Dużo osób także wspina się na niższe wysokości np. do 40 m.

Odwiedzają was osoby indywidualne czy firmy?

- Przede wszystkim naszym klientem są osoby indywidualne ale także firmy, które chcą urozmaicić integrację swoim pracownikom, którzy zdarza się że wracają do nas jako klienci indywidualni :)

Z Waszych obserwacji, co najbardziej doceniają klienci?

- Klienci doceniają przede wszystkim atmosferę jaka u nas panuje, to że mogą odpocząć w naturze tuż obok miasta a także możliwość nowych doznań, które nie są dostępne w tym rejonie.

Czy planujecie poszerzyć swoją działalność w przyszłości?

- W przyszłym roku powstanie skywalk na 230 m. Będzie to punkt widokowy, z którego będzie można obejrzeć Szczecin i okolice - widoki są przepiękne (uśmiech).

Dane kontaktowe:

Mateusz Staworowski STAWO

ul. Sucharskiego 6/9

71-075 Szczecin

668 336 545

Fb dreamtower252

IG dreamtower_252