Najpierw usłyszeli huk a potem trzask tłuczonej szyby. Strzelanina w Międzyzdrojach Leszek Wójcik

Do incydentu doszło na początku grudnia 2023 r. w Międzyzdrojach. zdjęcie ilustracyjne/archiwum gs24.pl

To była chwila. Pan Janusz wszedł do mieszkania z balkonu i zamknął za sobą drzwi. Wtedy usłyszał huk. I brzęk tłuczonego szkła. - Ktoś do nas strzelał - mówi zaniepokojony.