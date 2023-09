Najmłodsi stworzą nowy świat podczas wystawy „Miasto (dla) dzieci” w galerii Tworzę się w Szczecinie OPRAC.: Agata Maksymiuk

Ekspozycja jest jak duża makieta, po której można chodzić, zmieniać środki transportu, rozkłady ulic oraz przeznaczenie budynków.

Nowa przestrzeń w galerii TWORZĘ SIĘ to zaproszenie do wspólnego projektowania najbliższego otoczenia. Jak podają organizatorzy - to próba spojrzenia na świat z perspektywy dziecka, dająca możliwość budowy swojego mikro świata. Dzieci to urodzeni architekci i architektki, dlatego twórcy postanowili całkowicie oddać stery w ich ręce. W ten sposób Miasto Dzieci zostało w 99% zaprojektowane przez młodych ludzi i stało się emanacją ich marzeń i potrzeb.