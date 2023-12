Naj, naj, naj… Pogoni Szczecin. Podsumowanie jesieni 2023 Portowców

Pogoń zamyka grupę zespołów, które w tym sezonie powinny walczyć o mistrzostwo Polski. Co prawda siódmy w tabeli Górnik Zabrze ma tylko 4 punkty mniej od Portowców, ale trudno przewidzieć, by ktoś spoza szóstki miał fantastyczną wiosnę (będzie mniej spotkań do rozegrania) i namieszał w walce o mistrzostwo czy podium.

Wielką niespodzianką jesieni była postawa Śląska Wrocław (41 punktów) i Jagiellonii Białystok (38). Zespoły wypracowały sobie przewagę w tabeli, a nikt nie brał ich na poważnie w walce o TOP3 przed startem sezonu. Procentuje – spokojna praca trenerów, ciche transfery i granie bez presji. Ale co warto podkreślić – liderzy nie mieli głębszych kryzysów.

Trzeci jest Lech (33), Raków (32) czwarty, Legia (32) piąta i nasza Pogoń (30) szósta. Raków i Legia mają do rozegrania jeszcze po jednym zaległym meczu i w sumie ich dorobek wygląda bardzo dobrze, bo pamiętajmy, że jesienią łączyli występy w PKO Ekstraklasie z europejskimi pucharami, a proste to nie jest. Oczekiwania w Poznaniu były dużo większe i posadę w niedzielę stracił trener John van den Brom. „Kolejorz” nie podniósł się na dobre, jak niespodziewanie odpadł w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.