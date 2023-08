Na zakupy po artykuły szkolne rodzice wybiorą się po 15 sierpnia

W tym roku 50 proc. rodziców spodziewa się wydać na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 złotych. Co trzeci przeznaczy na ten cel nieco więcej: od 501 do 700 złotych, a ponad 20 proc. liczy się z kosztem przekraczającym 700 złotych. Tylko 13 proc. zamknie zakupy szkolne w kwocie do 300 złotych.

Wyniki badania wskazują, że ponad 90 proc. rodziców zakończy przygotowania do nowego roku szkolnego jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Co drugi z nich kupi wyprawkę tydzień lub dwa tygodnie wcześniej.

– Biorąc pod uwagę różne oczekiwania i potrzeby konsumentów, mamy produkty szkolne w tysiącach modnych wzorów, a co ważne – na każdą kieszeń. Podstawowy zestaw przyborów szkolnych można skompletować w Empiku już do 100 zł — podkreśla Ewa Strzelecka, z Empiku.

Czemu właśnie elektronikę? Aż 64 proc. rodziców deklaruje, że ich dziecko wykorzystuje technologię w procesie uczenia. Potwierdzają to dane sprzedażowe, np. w przypadku tabletów Empik notuje 140 proc. wzrost zainteresowania rok do roku. Spontaniczne czy zaplanowane?

Z kolei uczniowie – zdaniem rodziców – wybierają do szkoły po prostu to, co im się podoba (56 proc.) i co jest zgodne z aktualną modą i trendami. Przykładają też dużo większą wagę do wyglądu – wzorów, motywów i marek.

Już nie 10 proc. (jak rok temu), ale 25 proc. rodziców zrealizuje zakupy samodzielnie – w ogóle nie angażuje w nie dzieci. Jeśli dane te zestawimy z deklarowanym przez respondentów nastawieniem na cenę i jakość produktów, ograniczenie planów konsultacji wyprawki szkolnej z dziećmi w tym roku już aż tak nie dziwi.

Z badań wynika także, że przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego obejmują także miejsce do nauki w domu. Ponad połowa rodziców planuje kupić oświetlenie, krzesła czy siedziska lub inne elementy organizujące przestrzeń. To ważne, szczególnie gdy pod uwagę weźmiemy dane dotyczące czasu, jaki młodzi ludzie spędzają na nauce w domu. Blisko połowa z nich uczy się ok. 2 godzin dziennie, a co trzecia osoba nawet powyżej 3 lub 4 godziny.