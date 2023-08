Na co dzień żyją w trudnej rzeczywistości. Przyjechali do nas odpocząć od wojny

Współpraca Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży z salezjańskimi placówkami dla młodzieży na Ukrainie w ramach Programu Erasmus+ ma już kilkuletnią tradycję. Każdego roku odbywają się polsko-ukraińskie warsztaty dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży i szkół salezjańskich działających na Ukrainie. Podczas ich trwania powstawały wspólne spektakle teatralne, teledyski, wystawy fotograficzne. Podczas kończących się wakacji po raz pierwszy gościliśmy młodzież z Ukrainy w nowej rzeczywistości. Do Pogorzelicy na wspólne zajęcia z wychowankami MOW Trzebież przybyła młodzież ze szkoły salezjańskiej w Żytomierzu. Młodzież, która na co dzień żyje w rzeczywistości wojny. W Żytomierzu alarmy zdarzają się codziennie lub co dwa dni. Mimo to nauka odbywa się w szkole.

- W razie alarmu dzieci biorą książki, zeszyty i schodzą do schronu, by kontynuować lekcje - wyjaśnia ks. Michał Wocial z Liceum Salezjańskiego w Żytomierzu. Jak dodaje salezjanin, po 15 miesiącach wojny można przyzwyczaić się do koszmaru wojny. - Gdybym mieszkał w Bachmucie czy Chersoniu oswojenie byłoby inne, w Żytomierzu jest jednak dość spokojnie — dodaje ks. Wocial.