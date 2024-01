Na aż ponad 83 mld zł jesteśmy zadłużeni. Najczęściej nie płacimy rachunków za telefon Bogna Skarul

Z danych Biura Informacji Kredytowej, opublikowanych we wrześniu 2023 roku wynika, że liczba zadłużonych rok do roku wzrosła i wynosi 2,7 mln. archiwum gs24.pl

Może się wydawać, że osoby młode, należące do pokolenia Z, żyją chwilą i bez zastanowienia zaciągają zobowiązania na rzeczy, które nie są im niezbędne do życia, przez co często popadają w finansowe tarapaty. Z drugiej strony mamy polskich seniorów, którzy w większości pobierają niskie emerytury. Czy to oni lub generacja Z mają największe długi? Okazuje się, że nie.