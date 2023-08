Muzeum Narodowe w Szczecinie wydało dwie książki

Celem powieści jest nauka przez zabawę. Losy Damiana i Maureen dzieją się na tle wydarzeń historycznych. Podróż odbywa się w czasie, jednak nie w przestrzeni. Każde zdarzenie ma miejsce w Szczecinie. Dzięki temu czytelnicy mogą poznać nie tylko losy Damiana, ale również samego miasta. W związku z naturą ściganego Zinfregin, trafiają do tragicznych wydarzeń historycznych, które pozostawiły niezatarty ślad na obliczu miasta. Podczas opisywanych wydarzeń, czytelnicy są, tak jak Damian, jedynie biernymi świadkami. Nie zawsze można wtedy uchwycić sens wydarzeń. Jest to próba rozbudzenia ciekawości, aby czytelnicy sami sięgnęli do materiałów historycznych, aby lepiej zrozumieć co właściwie zobaczyli. Notatki historyczne, znajdujące się na końcu książki mają im w tym pomóc oraz wskazać dalsze tropy. Całość zamknięta w lekkim stylu fantastyki z motywem podróżnym bez ruszania się z miejsca.

Nakładem Wydawnictwa Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Akademie Sztuki w Szczecinie ukazała się książka dra Szymona Piotra Kubiaka „Macierz. Szczecińskie muzea i sztuka dla Nowego Pomorzanina 1910-1945”.

"Zwrot dokonany w latach 90. XX wieku pozwolił lepiej zobaczyć Szczecin i Pomorze przed "rokiem zero", a więc momentem, kiedy w wyniku konfliktu drugowojennego "wróciły one do macierzy". Złamana została ideologiczna granica, wyznaczająca to, o czym należy milczeć i jak interpretować to, o czym mówić można. (...) Monografia skrzy się od pomysłów i błyskotliwych porównań, zachwycając świeżością ujęcia. Wyznacza jednocześnie nowy trop badań w odniesieniu do przeszłości Szczecina oraz Pomorza i powinna zainteresować szerokie grono humanistów". - pisze o książce prof. Eryk Krasucki.

