MPGK Stargard. Wypadek w pracy. Mężczyzna potrącony przez ciężki sprzęt trafił do szpitala

Baza MPGK Stargard i stargardzkiej filii pogotowia ratunkowego znajdują się przy tej samej ulicy - Bogusława IV, naprzeciwko siebie. Zespół ratownictwa medycznego dotarł do poszkodowanego 45-latka w 3 minuty.

- Wezwanie do potrąconego mężczyzny mieliśmy o godzinie 12.30, o 12.33 byliśmy na miejscu - mówi Paulina Targaszewska, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna skarżył się na ból brzucha, doznał stłuczenia miednicy i stawu biodrowego. Był w stabilnym stanie, niezagrażającym życiu. Został zaopatrzony przez zespół ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala w Zdunowie.

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że ucierpiał kierowca ciężarowego samochodu MPGK, który wyszedł z niego na chwilę, by podejść do innego samochodu, stojącego przed szlabanem.

Wtedy za jego plecami w jego stronę ruszył ciężarowy pojazd, bo prawdopodobnie nie miał zaciągniętego ręcznego hamulca. Najechał na niego i mężczyzna został przygnieciony do osobowego auta.