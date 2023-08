Monika Jackiewicz ukończyła maraton podczas Mistrzostw Świata

- Warto ciężko pracować, żeby spełniać marzenia. Trzymajcie kciuki – zaapelowała przed startem Jackiewicz na Facebooku.

Jej partner i jednocześnie szkoleniowiec Artur Olejarz napisał w podobnym tonie: „Kolejna (wielka) cegiełka dodana do mojego CV trenerskiego. Jestem dumny, że poświęcenie jakie wykonuję prowadzi finalnie do reprezentowania przez moją zawodniczkę kraju z orzełkiem na piersi na największych rangą zawodów globu” – stwierdził.

Marzeniem było miejsce w TOP20, ale realnie trzeba było się liczyć z mniej atrakcyjnym miejscem. Ostatecznie zajęła 40. lokatę i był to przyzwoity wynik. Czas - 2:37:18 też mało ciekawy, ale to przez warunki pogodowe. Lato to nie jest czas dla maratończyków, a w Budapeszcie nawet o wczesnej porze było gorąco. Nic dziwnego, że wiele maratonek miało kłopot i nie ukończyło rywalizacji. Jedną z nich była Aleksandra Lisowska, która rok temu zdobyła złoto w ME w Monachium.