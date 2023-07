Monika Fedusio nową przyjmującą Grupa Azoty Chemika Police

Fedusio to jedna z najlepszych siatkarek, które grały w polskich rozgrywkach. W ostatnim sezonie reprezentowała Budowlanych Łódź i to głównie za jej sprawą Chemik niespodziewanie przegrał walkę o półfinał Tauron Ligi. Przez ostatnie dziesięć lat zawsze był w czwórce najlepszych zespołów w ekstraklasie siatkarek. Z Budowlanymi decydował ostatni mecz w Szczecinie, który łodzianki wygrały. Do sukcesu poprowadziła ich właśnie Fedusio.

W Polsce Monika Fedusio grała też dla Pałacu Bydgoszcz, a od kilku lat jest powoływana do reprezentacji Polski. Buduje w niej swoją pozycję.

Nie wiadomo, czy w Chemiku będą pierwszym wyborem na przyjęciu, bo konkurencja będzie duża. 24-letnia Fedusio będzie rywalizować m.in. z koleżanką z kadry – Martyną Łukasik.