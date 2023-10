Młodzieżowcy za mało grali w Pogoni Szczecin. Klub pod kreską

Za nami półmetek rundy jesiennej, a Piast Gliwice ma zrealizowanych 60 procent z limitu. A limit dla wszystkich klubów PKO Ekstraklasy ustalony został na poziomie 3000 minut na boisku młodych zawodników.

Sytuacja Pogoni była dobra w sierpniu, ale aktualnie posypało się. Przyczyn jest kilka.

Sezon Pogoń rozpoczęła z Mateuszem Łęgowskim i Marcelem Wędrychowskim w wyjściowym składzie i obaj punktowali dla klubu. Później do pierwszego składu wskoczył bramkarz Bartosz Klebaniuk i też pomagał wypełnić limit. Ale nastąpiły też zmiany. Łęgowski został sprzedany do Serie A, Wędrychowski doznał kontuzji, a Klebaniuk nie spisywał się dobrze, więc klub zatrudnił bardziej doświadczonego Valentina Cojocaru. Pogoń niedawno notowała cztery porażki z rzędu, więc trener Jens Gustafsson celowo pomijał w „11” młodzieżowców, bo liczył, że doświadczeni obcokrajowcy przyczynią się do poprawy wyników. I tak też się stało. Pogoń wygrała 3 z 4 ostatnich spotkań, ale… w wyjściowych składach brakowało młodych.

- Mam świadomość sytuacji, a nie obserwuję tylko liczb. Wiem, że mamy w ekstraklasowym składzie sporo zawodników młodych, chcemy dawać im szansę, kiedy na to zasłużą – zapewnia Gustafsson. - W ciągu sezonu to będzie się zmieniać. To jest finansowo ważne dla klubu oraz dla samej tożsamości klubu.