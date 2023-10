Minister Ziobro: nie chodzi o to, aby złodziej kury trafiał za kratki

- To nie jest tak, że zaostrzyliśmy wszystkie kary. Zmiany dotyczą kar za najpoważniejsze przestępstwa, jak gwałt - mówił minister sprawiedliwości przed Zakładem Karnym w Stargardzie.

Bronił podniesienia wartości przedmiotu, od której kradzież staje się przestępstwem, a nie wykroczeniem. Od teraz to 800 zł, wcześniej 500 zł. Podniesienie progu spowodowało, że zakłady karne opuściło 614 więźniów skazanych za kradzieże powyżej 500 zł.

- Nie chodzi o to, aby sprawca kradzieży kury trafił do więzienia, w którym utrzymanie skazanego kosztuje miesięcznie ok. 4 tys. zł. Dla takich przypadków są inne kary. Ja choćby elektroniczny dozór, którą to instytucję mamy najbardziej rozwiniętą w Europie, a inne państwa korzystają z naszych doświadczeń-mówił Zbigniew Ziobro.

Minister pochwalił pracę służby więziennej.

- Bez funkcjonariuszy służby więziennej praca organów ścigania nie miałaby sensu. Praca funkcjonariuszy służby więziennej jest często niedoceniana, a to są ludzie, bez których Polska nie byłaby tak bezpiecznym krajem jak jest, a jesteśmy dzisiaj, według statystyk, jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Naszym celem jest to, aby ta praca przebiegała w jak najlepszych, jak najbardziej komfortowych dla funkcjonariuszy i bezpiecznych warunkach – mówił Ziobro.