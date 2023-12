Mieszkaniec Świnoujścia odpowie za wieloletnie znęcanie się nad rodziną

Śledztwo zakończyła Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu. Ze względu na upływ czas nie udało się dokładnie ustalić, kiedy mężczyzna zaczął się znęcać nad rodziną. Wiadomo, że początki sięgają 2009 r. Koszmar rodziny miał trwać aż do sierpnia 2023 r., gdy zawiadomiono policję. Z ustaleń śledztwa wynika, że do przemocowych zachowań miało dochodzić, gdy oskarżony był pod wpływem alkoholu.

-Wszczynał bezpodstawne awantury, kierując pod adresem żony groźby karalne pozbawienia życia, wyzwiska, naruszał jej nietykalność cielesną zadając uderzenia otwartą dłonią w twarz, powodując obrażenia ciała w postaci stłuczeń i zasinień - wylicza prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Jak dodaje, oskarżony znęcał się także nad swoimi dziećmi wyzywając, bił rękoma i uderzał paskiem po całym ciele.

Ustalono ponadto, że w samochodzie zony przebił opony, stłukł przednią szybę i zniszczył lusterka. Dodatkowo na terenie Niemiec kierował samochodem osobowym mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

Po zatrzymaniu trafił do aresztu. Nie przyznał się do winy. Był w przeszłości karany. Grozi mu do 5 lat więzienia.