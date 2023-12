Mieszkanie z obsługą zapewni całodobową opiekę nad niepełnosprawnymi w Podgrodziu

Koszt przystosowania mieszkania w Podgrodziu, wraz z infrastrukturą smart dom to 417 tys. zł. W mieszkaniu wykorzystywane są innowacyjne rozwiązania, bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji. Nowoczesne czujniki zamieniają wszystko to, co się dzieje w mieszkaniu na chmurę punktów, a algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają automatycznie monitorować niebezpieczne zdarzenia w mieszkaniu przez 24h na dobę, nie stosując kamer i mikrofonów.

Mateusz Frąckowiak, www.wzp.pl