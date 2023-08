Mieszkańcy Osiedla Mickiewicza w Szczecinie oburzyli się widząc ogłoszenie ze spółdzielni. "Odetniemy wam prąd!"

- A to znaczy, że nadal będzie na klatkach schodowych świeciły się lampy, ale nie będzie można do tej instalacji podłączyć na przykład szlifierki, lodówki, wiertarki, ani kosiarki, co teraz zdarza się nagminnie - tłumaczy. - Natomiast jak ktoś będzie chciał mieć taką możliwość, to owszem, my udostępnimy prąd, ale każdy będzie musiał założyć sobie licznik.