Miej leki pod kontrolą. Zastanów się, jakie leki zażywasz

Polipragmazja, czyli przyjmowanie wielu rodzajów leków jednocześnie była głównym tematem kolejnej "Środy z profilaktyką" (29 listopada), cyklu spotkań organizowanych w zachodniopomorskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Na ostatniej Środzie obecni byli przedstawiciele Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Apelowali: "Miej leki pod kontrolą!"

O tym, kiedy lekarstwa mogą zaszkodzić i jak je bezpiecznie przyjmować mówili podczas środowego spotkania przedstawiciele Okręgowej Izby Aptekarskiej. Tłumaczyli też, co to jest polipragmazja. - To przyjmowanie wielu rodzajów leków jednocześnie - mówią. - Jest groźna dla każdego. Szczególnie jednak dla osób starszych, obciążonych chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia. Leczenie często wymaga przyjmowania kilku leków w tym samym czasie. Może się jednak zdarzyć, że chory otrzyma od różnych lekarzy ten sam lek (tylko pod inną nazwą) lub leki wzajemnie znoszące swoje działanie terapeutyczne. Dlatego ważne jest, by lekarstwa zażywać świadomie. Jak się okazuje, co trzeci Polak po 65 roku życia przyjmuje (przynajmniej) pięć leków oraz suplementów diety - ich problemy zdrowotne wymagają farmakoterapii, czyli stosowania leków. Trzeba jednak wtedy uważać, by nie doszło do polipragmazji.

Kiedy występuje? Kiedy się przyjmuje pięć lub więcej różnych rodzajów leków (w tym leki bez recepty) przez dłuższy czas i kiedy mają one wykluczające się działanie. Ryzyko polipragmazji zwiększa się wraz z liczbą przyjmowanych leków. Aptekarze radzą więc, by podczas wizyt u lekarza mieć przy sobie aktualny spis zażywanych leków wraz z określonymi dawkami - powinien też zawierać suplementy diety. - Trzeba też koniecznie informować lekarza rodzinnego o poradach i zaleceniach otrzymanych od innych specjalistów - zalecają.

Oczywiście nie powinno się stosować leków i suplementów bez konsultacji z lekarzem. Goście ostatniej Środy z profilaktyką tłumaczyli również, jak właściwie przechowywać leki. - Przede wszystkim powinny to być miejsca niedostępne dla dzieci - twierdzą aptekarze. Większość leków należy trzymać w temperaturze pokojowej, tzn. 15-25 st. C. Dlatego dobrze jest przeznaczyć na to szafkę położoną możliwie wysoko i zamykaną na klucz. Jeśli producent zaleca przechowywanie leku w lodówce (np. antybiotyki w zawiesinie, krople do oczu, probiotyki) najlepiej trzymać go na dolnej lub środkowej półce.

- Syropy i krople do oczu należy przechowywać w oryginalnych kartonowych opakowaniach - dodają. - Zapobiega to przenikaniu do nich promieni słonecznych. Niezwykle ważne jest, by przed użyciem leku sprawdzić datę ważności oraz termin przydatności leku po otwarciu. Wskazówki dotyczące przyjmowania leków. Zażywaj leki zgodnie z zaleceniami lekarza.

Popijaj leki wodą (około 200 ml), o ile nie zalecono inaczej.

Nie popijaj leków sokami, w szczególności sokiem grejpfrutowym.

Nie przyjmuj leków razem z napojami alkoholowymi ani energetycznymi. Przestrzegaj wskazówek dotyczących pory przyjmowania leków - pilnuj odpowiedniego czasu przed, w trakcie lub po posiłku.

Jeśli lek należy przyjąć bez posiłku - nie zażywaj go na chwilę przed lub zaraz po posiłku. Należy wówczas zażyć lek godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po nim.

Unikaj przyjmowania preparatów witaminowo-mineralnych w tym samym czasie, co leki zalecone przez lekarza - może to zaburzyć proces ich przyswajania, a preparaty zawierające składniki roślinne mogą spowolnić działanie leku. Po spotkaniu z aptekarzami w Sali Obsługi Klientów NFZ przy ul. Arkońskiej, w ramach Środy z Profilaktyką (jak zwykle) można było zmierzyć ciśnienie tętnicze, zmierzyć poziom glukozy we krwi, przeprowadzać bezpłatną analizę masy ciała oraz wysłuchać instruktażu samobadania piersi i jąder.

