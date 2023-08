Międzyzdroje dosłownie pękają w szwach. Turyści tłumnie przyjechali nad morze na długi weekend

Ale w niedzielę nie brakowało też takich, którzy dzień postanowili spędzić na spacerach po promenadzie, czy kładce na wydmach. To oni po przechadzające zapełniali letnie ogródki, dzieci ustawiały się w kolejkach po lody.

Dopiero po południu zaczęły pojawiać się dłuższe kolejki za czymś bardziej konkretnym do jedzenia. W tej chwili w Międzyzdrojach większym niż rok temu zainteresowaniem cieszą się zestawy obiadowe, za które trzeba zapłacić od 27 zł. Ale na taki zestaw składa się zupa i drugie danie z surówka i ziemniakami i kotletem - najczęściej schabowym w panierce - albo kawałkiem ryby. Ale aby obiad był pełny, to nie może zabraknąć deseru. Jednak ten jest stosunkowo drogi, bo za kawałek tortu lub ciasta trzeba zapłacić co najmniej 22 zł.