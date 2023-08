Michał Walski łapie minuty i cyfry w PKO Ekstaklasie. „Tata cały czas we mnie wierzył”

26-letni pomocnik w ekstraklasie debiutował dawno temu. W latach 2013-2017 grał dla ekstraklasowych zespołów Pogoni Szczecin i Ruchu Chorzów, ale był wtedy młodym zawodnikiem o skromnych warunkach fizycznych, więc zagrał jedynie w 22 meczach. Ostatnie cztery sezony spędził w Sandecji Nowy Sącz, kończąc ten etap degradacją zespołu do II ligi.

- Ciężkie były te trzy lata w Chorzowie, kiedy co roku spadaliśmy z kolejnych lig. Pojawiały się różne myśli, to normalne. Ale powiem tak: zawsze wierzyłem w swoje umiejętności. Bardzo wierzył też we mnie tato, powtarzał, żebym się nie poddawał. No i dzisiaj to przynosi efekty – podkreśla Michał Walski. - Teraz czuję się tak, jakbym znowu debiutował w ekstraklasie. Debiutowałem w niej 10 lat temu, miałem wtedy 16 lat. Dziś jestem już, powiedzmy, trochę doświadczonym zawodnikiem, starszym. Ale smakuje to znakomicie.