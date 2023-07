Michał Nowakowski wraca do Kinga Szczecin. Logiczny transfer mistrza

Nowakowski już grał w Kingu, a było to w sezonach 2015/16 i 2016/17. Grał dużo, ale najczęściej w roli zmiennika.

- Cieszymy się, że Michał wraca do Szczecina. To zawodnik, którego szukaliśmy na tę pozycję. Znamy się bardzo dobrze. Kiedyś byłem jego trenerem w Polonii 2011 Warszawa. To podobna historia, jak z Kacprem Borowskim, który pracował ze mną w SMS Cetniewo. Wiemy, jakie są zalety i wady Michała – mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga. - Ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach Anwilu. Liczymy, że będzie nas cieszył rzutami za trzy punkty, ale nie tylko.

Michał Nowakowski od ponad 10 lat grał w polskiej elicie. Przed poprzednim przyjściem do Kinga związany był z Czarnymi Słupsk, a po odejściu reprezentował kolejno: Anwil, Stal Ostrów, Astorię Bydgoszcz, MKS Dąbrowę Górniczą i w ostatnim sezonie znów Anwil (35 występów – średnio 21 minut, 8 punktów i 4 zbiórki). Największy sukces to mistrzostwo Polski z włocławską drużyną w 2018 r.