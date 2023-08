Memoriał Szewińskiej, Komara i Ślusarskiego w czwartek w Międzyzdrojach

17 sierpnia 2023 r. minie 25 lat od tragicznej śmierci polskich mistrzów olimpijskich – Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Od 1999 r. w Międzyzdrojach lekkoatletyczne zawody odbywają się pod patronatem mistrzów, którzy do kurortu przyjeżdżali na zaproszenie Bogusława Mamińskiego. Do grona patronów „dołączyła” Irena Szewińska, królowa polskiej lekkoatletyki, która zmarła pięć lat temu. Dobór konkurencji w Międzyzdrojach nie jest więc przypadkowy. Skok o tyczce poświęcony jest Ślusarskiemu, pchnięcie kulą Komarowi, a skok w dal Szewińskiej, która swój pierwszy medal olimpijski zdobyła właśnie w tej konkurencji.

Upamiętniające wydarzenia rozpocznie środowa Msza Św. O pokój duszy Ireny Szewińskiej, Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, która rozpocznie się o godz. 19.

W czwartek o godz. 9 tzw. bieg śniadaniowy. Start na promenadzie przy Punkcie Informacji Turystycznej. Dystans do przebiegnięcia – ok. 4 km. To zawody dla wszystkich chętnych.