Medale karateków Bushikanu Szczecin w Mistrzostwach Świata w Ta' Qali

Brązowe medale zdobyli: Patrycja Staszek (dwukrotnie) w kumite drużynowym shobu sanbon kadetek i kumite drużynowym shobu sanbon rotation kadetek, Paweł Juraszek (dwukrotnie) w kata juniorów stylu Shotokan oraz kata juniorów wszechstylowym, a także Weronika Kapler w kata seniorek. Patrycji Staszek zabrakło też 0,1 punkta do kolejnego brązowego medalu - tym razem w kata kadetek.

- W przeddzień Mistrzostw Świata został rozegrany wielkoszlemowy Malta Open 2024, co było zabiegiem dość kontrowersyjnym, jako że doprowadziło do kontuzji niektórych naszych zawodników, a to z kolei sprawiło, że nie mogli pokazać pełni swoich możliwości na mundialu. Niektóre sędziowskie werdykty również pozostawiały wiele do życzenia, choć akurat w tej materii wiemy, że taki jest to sport. Wyniki cieszą, jednak w przypadku, np. Jakuba Piotrowskiego, można śmiało powiedzieć, że zawodnik został ograbiony z medalu MŚ przez kuriozalny i dość nieprzystojący do tych czasów brak możliwości zgłaszania protestów w oparciu o powtórki video – podsumował trener Bushikanu Paweł Bombolewski.