Mechanika Pojazdowa KODO, najlepsza opcja dla osób poszukujących kompleksowej obsługi

Jak przyznaje zespół - od 2009 roku autoserwis prosperuje na wysokim poziomie i, co najważniejsze, większość klientów jest z firmą od samego początku istnienia serwisu, często pojawiają się również ci, którzy odwiedzali punkt, jako dzieci z rodzicami. Od początku istnienia właścicielom udało się stworzyć osiem stanowisk pracy, w tym sześć stanowisk do naprawy, jedno do geometrii i jedno na stacji SKP. Łącznie zespół liczy 14 wykwalifikowanych osób.

Firma dokłada wszelkich starań, aby działać ekologicznie, wszystkie zużyte produkty oddaje do recyklingu. We wnętrzu budynku jest też zamontowane ogrzewanie typu pompy powietrza, które jest zasilane fotowoltaiką.

Serwis KODO cały czas inwestuje w urządzenia o najnowszych zastosowaniach do obsługi pojazdów, aktualizację programów komputerowych czy aktualizację urządzeń do wyważania kół. Dla zespołu ważne jest też ciągłe poszerzenie i rozwijanie usług. Np. niedawno zostały wdrożone usługi: przechowywania opon, geometrii kół i konserwacji podwozia. A już od trzech lat firma współpracuje z marką Bestdrive Continental.