Mateusz Łęgowski może odejść z Pogoni Szczecin. Kierunek – Włochy?

- Mateusz Łęgowski w najbliższych godzinach ma przejść testy medyczne, a następnie na zasadzie transferu definitywnego przenieść się do US Salernitana – poinformował znany dziennikarz z Włoch Gianluca Di Marzio. Ten sam, który ogłosił m.in. transfer Sebastiana Walukiewicza z Pogoni do Cagliari.

Nie można mówić o zaskoczeniu, bo 20-letni Mateusz Łęgowski miał zgodę na transfer i kilka razy temat „rósł”, ale transakcja może dojść do skutku w trudnym dla Pogoni okresie. Drużyna ma kłopoty z kontuzjami (Dante Stipica, Benedikt Zech, Mariusz Malec, Marcel Wędrychowski), a w dodatku w tym okienku transferowym sprzedała innych środkowych pomocników – Damiana Dąbrowskiego i Sebastiana Kowalczyka.

Jak Pogoń zareaguje? Jeśli Łęgowski odejdzie – w Szczecinie pojawi się nowy zawodnik. Rosną szanse, że będzie to Jacek Góralski, który jest wolnym zawodnikiem na rynku, bo rozwiązał umowę z Bochum. Te wzmocnienie pozwoli zachować odpowiednią jakość w środkowej strefie boiska, ale Pogoń sporo zainwestuje, a w przyszłości raczej nic nie zyska, bo Góralskiego już nie sprzeda za duże pieniądze.

Łęgowski może trafić do Włoch, bo to ulubiony kierunek jego grupy menedżerskiej. A w dodatku trenerem US Salernitany jest Paulo Sousa. Portugalczyk był krótko selekcjonerem reprezentacji Polski i obserwował Łęgowskiego. Jego Salernitana utrzymała się w Serie A i taki też będzie cel na nowy sezon, który we Włoszech ruszy za tydzień.