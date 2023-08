Kłopoty zdrowotne piłkarzy Pogoni Szczecin. Kadra coraz skromniejsza

- Mariusz po meczu przeszedł badania, które potwierdziły złożone złamanie kości nosa. Po ustąpieniu pourazowego obrzęku, a więc w czwartek lub piątek, zostanie poddany operacji, której celem będzie nastawienie kości. Przerwa piłkarza w grze będzie zależna od przebiegu zabiegu. Pewne jest jednak, że w tym tygodniu nie będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego nawet podczas treningów – poinformował w poniedziałek Bartosz Paprota, lekarz Pogoni Szczecin.

Inna była sytuacja Mariusza Malca. Środkowy obrońca już w doliczonym czasie gry zderzył się z przeciwnikiem. Długo leżał na murawie. Wstał o własnych siłach, ale zaraz po zejściu do szatni – przebrał się i udał do szpitala.

Wahlqvist o własnych siłach opuścił szatnię i nie było widać, by narzekał na zdrowie. - Wszystko w porządku – mówił.

- To kwestia zmęczenia. Nic poważnego – zaznaczył trener Jens Gustafsson.

Kiedy wróci do gry? To może być kwestia 3-4 tygodni. Możliwe, że zawodnik dostanie zgodę na występy w masce ochronnej, co już wcześniej praktykował.

Pecha miał też Marcel Wędrychowski. Wszedł na boisko od początku II połowy. Po niespełna 20 minutach gry próbował zatrzymać kontrę. Miał pecha, bo nogą stanął na piłce i upadł z impetem na murawę. Od razy chwycił się za okolice ramienia lub barku. Pomoc lekarzy na boisku pozwoliła mu zagrać jeszcze dwie minuty, ale skrzydłowy musiał zejść z boiska.

Po meczu opuścił szatnię z ręką na temblaku. I nie wyglądało to optymistycznie.