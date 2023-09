Maszyny do pisania w szczecińskim muzeum techniki. To nowa stała wystawa

- Niektóre z eksponatów opowiadają dzieje autentycznych postaci, a inne przypominają o perypetiach bohaterów filmowych. Wystawa przybliża zasady działania, rozwój i wygląd maszyn do pisania - nieocenionych ogniw pomiędzy ręcznym pismem a współczesną klawiaturą komputerową - mówi Maria Szponar z MTiK. - Jedynie na wernisażu będzie można dodatkowo zobaczyć dwie niezwykłe maszyny: Rheinmetall (która jest uzupełnieniem kolekcji stoewerianów) i maszynę dla Barbie.

Obok dużego wachlarza prezentowanych eksponatów na wystawie znajdują się też współcześnie zapomniane urządzenia np. maszyny: indeksowe, głowicowe, do pisania pismem Braille’ a oraz maszyna do stenotypii, czy urządzenie do wypisywania czeków. Wśród oryginalnych urządzeń nie zabraknie maszyny do nauki pisania, maszyn walizkowych, czy składanych. Najmłodszych z pewnością najbardziej zainteresują maszyny zabawkowe, które także znalazły swoje miejsce kolekcji Michała Fajbusiewicza. Bogactwo pomysłów konstruktorów i projektantów można prześledzić, porównując jak bardzo różnią się od siebie maszyny z końca XIX wieku i urządzenia z lat 70. XX wieku.