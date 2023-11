Maszyna do pisania z 1926 roku w szczecińskim muzeum. Ma "małpę" i ułamki na klawiszach

To przenośna maszyna Stoewer Elite z klasycznym drewnianym kufrem w bardzo dobrym stanie, z 1926 roku. Powstała, ponieważ klienci potrzebowali maszyny mniejszej i lżejszej od normalnej, by można ją było przenosić. Konstruktor zredukował zatem liczbę klawiszy, powracając do swojej idei z początku XX wieku, czyli maszyny z trzyrzędową klawiaturą i trzema czcionkami na każdej z dźwigni.

- Ma niderlandzką klawiaturę. Jest też jedyną z posiadanych przez nas maszyn do pisania Stoewera, która może napisać znak @ - mówi Sabina Wacławczyk z MTiK. - Konstrukcję opracował Paul Grützmann, czyli "nadworny" konstruktor firmy Stoewer. Wygląda na maszynę przygotowaną na indywidualne zamówienie: oprócz standardowych czcionek (i obsługujących je klawiszy) ze znakami ułamków i ma również symbole ułamków 1/8, 3/8 i 5/8 .

Przypomnijmy, że Szczecin kupił kolekcję Stoewera pochodzą z liczącej 1022 sztuki muzeum Manfrieda Bauera z Hesji. Są to samochody, jednoślady, maszyny do szycia i maszyny do pisania oraz kilkaset drobniejszych eksponatów.