Marcel Wędrychowski z Pogoni Szczecin: Zmieniłem swoje rytuały i to poskutkowało

- Ja myślę, że jest trochę czasu na świętowanie, ale cały zespół od kolejnego treningu będzie mocno skoncentrowany na ŁKS. Wyjdziemy na boisko po to, by wygrać – zapewnia skrzydłowy.

Ale to samo można napisać o Pogoni. Szczecinianie we Wrocławiu mieli sporo szczęścia, w Radomiu od początku byli zespołem zdecydowanie lepszym.

- We Wrocławiu to nie był mój dzień, ale na szczęście drużyna wygrała. Ja szybko zobaczyłem, co robiłem źle, wyciągnąłem wnioski, zmieniłem też swoje niektóre rytuały i w Radomiu to poskutkowało dobrą grą. Chciałbym teraz dostawać jak najwięcej minut, by potwierdzać, że moja forma idzie w górę – mówi Marcel Wędrychowski.

Co ciekawe – kibice przyzwyczaili się, że najczęściej widzą młodego Wędrychowskiego na skrzydle. W Radomiu – piłkarz najczęściej biegał w środku.

- Widziałem wolne miejsce to grałem w środku. Radomiak grał w dziesięciu, więc tych luk na boisku było dużo, a ja chciałem szukać okazji do tzw. klepki, szukałem kolegów, chciałem też wychodzić na jeden-dwa kontakty do gry – tłumaczył.