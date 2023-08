Mały ZUS jeszcze na 12 miesięcy, ale dla kogo?

- Co do zasady z małego ZUS plus przedsiębiorcy spełniający pozostałe warunki mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy — wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - Ulga ma zatem charakter okresowy, z obowiązkową dwuletnią przerwą. W przypadku nowych przedsiębiorców stanowi ona zwieńczenie 5,5-letniego okresu preferencji składających się także z ulgi na start i 2-letniego pasa startowego.

- Jeśli takie osoby przerejestrują się w ZUS jako osoby ubezpieczone z kodem ubezpieczenia odpowiadającym małemu ZUS plus, maksymalny okres preferencji będzie dla nich liczony jako 48 miesięcy z kolejnych 72 miesięcy — mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - W praktyce będzie to równoznaczne z możliwością korzystania z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy. Szacujemy, że z wprowadzanego rozwiązania skorzysta w tym roku 66 tys. przedsiębiorców, a także 142 tys. osób w 2024 r. i 105 tys. osób z 2025 r. Maksymalne zmniejszenie wpływów składkowych wynikające z tej zmiany to 2,0 mld zł rozłożone na lata 2023–2025.

Jeśli komuś ulga skończyła się np. na początku roku, ma czas na ponowne zgłoszenie do 31 grudnia br. W zgłoszeniu przedsiębiorca może podać miesiąc powrotu do ulgi, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca od daty zgłoszenia.

Profesor Uścińska zwraca uwagę, że mały ZUS plus cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Zaznacza przy tym:

- Korzystanie z ulgi jest dobrowolne - podkreśla. - Przedsiębiorca może wybrać, czy chce opłacać niższe składki i przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na inne cele, czy też wybrać wyższe składki, mając na uwadze, że w zamian za to może liczyć na wyższe zasiłek czy rentę, a w przyszłości emeryturę.

Na koniec grudnia 2021 r. z ulgi korzystało 328,2 tys. osób. Rok później było ich 235,7 tys., natomiast na koniec marca br. już tylko 180,4 tys. osób. „Wynika to z faktu, że na przestrzeni ubiegłego roku wielu przedsiębiorców wyczerpywało swój 3-letni okres korzystania z ulgi. Były to osoby, które do ulgi weszły w 2019 r., czyli pierwszym roku jej obowiązywania. Natomiast w 2023 roku uprawnienia wyczerpują przedsiębiorcy, którzy weszli do ulgi w 2020 r.