Makabryczne odkrycie w centrum Stargardu. Znaleziono zwłoki mężczyzny

Ciało znaleziono w niedzielę rano - w ścisłym centrum Stargardu, na skwerze u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Struga. Na miejsce natychmiast wezwano policję, która wszczęła śledztwo. Prowadzi je pod nadzorem prokuratury.

Justyna Siwarska, oficer prasowy Powiatowej Komendy Policji w Stargardzie przyznaje, że doszło do takiego zdarzenia.

Nieoficjalnie mówi się, że do śmierci mężczyzny mogło dojść z powodu nadużycia przez niego alkoholu. Jest to o tyle prawdopodobne, że na skwerze tym często dochodzi do libacji. Policja na razie nie potwierdza tej hipotezy.